Lichaam gevonden in Zuid-Willemsvaart Helmond

22 sociale huurwonin­gen in Brande­voort­se buurt Hazenwin­kel in juli klaar

7:02 HELMOND - WoCom verwacht in juli de bewoners van 22 sociale huurwoningen in Hazenwinkel de sleutel te kunnen geven. Het hoogste van de bouw van de eerste huizen in het project in Brandevoort is al bereikt.