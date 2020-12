Liefde tussen John en Tineke Steenbrink bloeide op aan rand zwembad

HELMOND - ,,Zijn bruine ogen deden me smelten.’’ Tineke Wolters was kunstzwemster bij Zwemlust Den Hommel in Utrecht waar ook tiener John Steenbrink zich als verdienstelijk waterpoloër en wedstrijdzwemmer liet gelden. Aan de rand van het zwembad wisselden John en Tineke heel wat verliefde blikken uit.

Inmiddels wonen ze in Helmond en zijn 50 jaar getrouwd. De tortelduiven groeiden dus op in de Domstad. Zij als dochter van een slijter/wijnhandelaar, hij als zoon van een buschauffeur. ,,Mijn buurjongen daar was niemand minder dan Herman van Veen.‘’

Quote Ik vloog eens alleen naar Amerika en zou bijna terug naar huis hebben willen kruipen. Dit soort mooie reizen moesten we samen beleven.. John Steenbrink, Gouden bruidegom

Was de verkering tussen John en Tineke eerst nog een knipperlichtrelatie, met de jaren werd de liefde steeds inniger. In de vroege jaren zeventig streek het prille echtpaar in een nieuw gebouwd huis in Meerkerk neer. Zij verdiende de kost als onderwijzeres, om zich later om te scholen tot administratieve kracht. Dat zou nog van pas komen op een districtskantoor van de Koninklijke Nederlandse Zwembond in Nuenen, waar ze emplooi vond. Lachend: ,,Ik was al lang gestopt als kunstzwemster, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan.'' Later was ze 25 jaar lang werkzaam als management-secretaresse bij ROC Eindhoven.

Eega John ontpopte zich als Neerlands pionier van de hart-longmachine. Een systeem dat de hart- en longfunctie overneemt tijdens een openhartoperatie. Destijds nog een zeldzaamheid in operatiekamers, maar hij maakte heel wat hartchirurgen vertrouwd met de apparatuur. Eerst bij het toenmalige Dijkzigt-ziekenhuis in Rotterdam, vervolgens in het Eindhovense Catharinaziekenhuis. Zijn aanstelling in 1977 als klinisch perfusionist lokte het echtpaar Steenbrink naar het zuiden. De Isidorusweg in Eindhoven werd het nieuwe thuis. ,,Op loopafstand van mijn werk, ideaal.'' Ook in de Lichtstad bleek oude liefde niet te roesten: hij werd voorzitter van de waterpolocommissie van PSV.

Grondlegger van perfusie

Vele hartoperaties later mag Steenbrink zich met recht en reden een grondlegger van de perfusie in Nederland noemen. Als kartrekker van de Nederlandse Sociëteit voor Extra Corporale Circulatie stoomde hij heel wat toekomstige perfusionisten klaar, ook elders in Europa. Voor die inspanningen werd hij in 2006 beloond met een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook reisde hij de wereld rond voor congressen. Niet zelden in de VS, de bakermat van zijn beroep. Tineke nam hij vaak mee. ,,Ik vloog eens alleen naar Amerika en zou bijna terug naar huis hebben willen kruipen. Dit soort mooie reizen moesten we samen beleven..''

In hun privétijd zijn ze al net zo reislustig. In hun 2CV verkenden ze alle uithoeken van Spanje, Italië en Frankrijk. Maar er zijn ook andere redenen om La Douce France vaak te bezoeken. Oudste zoon Frederik (geboren in 1974) verkaste al op zijn 18de naar die andere Lichtstad (Parijs) om daar de theaterschool te doen. Nu trekt hij met zijn voorstellingen volle zalen. Het creatieve talent erfde hij misschien wel van zijn moeder. In Eindhoven stond ze veel op de bühne met amateurtoneelvereniging Thaleia. Eenmaal verhuisd naar Helmond sloot Tineke zich zo'n twintig jaar geleden aan bij vrouwenkoor Confetti in Stiphout.

Model in bedrijfspresentaties

Jongste zoon Frans (1978) maakt zich net als zijn pa verdienstelijk in de medische wereld. Als bewegingswetenschapper ontwikkelt hij systemen om patiënten in een virtuele omgeving te laten revalideren. Moederlief fungeert vaak als 'model' in bedrijfspresentaties van deze complexe revalidatieprogramma's. Ook de voorbije week nog. Het onderwijs heeft haar nooit écht losgelaten. Ze surveilleert nog regelmatig op Hogeschool De Kempel. Hij rijdt stad en land door als leverancier van computerapparatuur namens het KPN Mooiste Contact Fonds. Kortom, het gezegde 'rust roest' is op het lijf geschreven van beiden.

Naam: John (74) en Tineke (73) Steenbrink - Wolters



Trouwdatum: 8 december 1970

Woonplaats: Helmond

Kinderen: twee kinderen, twee kleinkinderen