Lightyear haalt Google-directeur binnen voor marketing

Vink komt over van Google, waarvoor hij meer dan elf jaar werkzaam was in verschillende functies. Vanuit het hoofdkantoor in Silicon Valley (San Francisco) was hij onder meer hoofd marketing bij Google Payments. Lightyear stelt Vink aan om verdere internationale groei te realiseren en de volgende stappen te zetten richting een auto voor de massamarkt.

Europese marketingcampagne

De eerste auto van Lightyear rolt in de zomer van 2022 van de band en wordt geproduceerd door Valmet uit Finland. Het zonnedak maakt Lightyear zelf, in het gebouw van Inalfa Roof Systems in Venray. De auto heeft een prijskaartje van 100.000 euro. Het Helmondse bedrijf wil er in totaal 946 van maken, waarna het een goedkoper model voor de massamarkt wil gaan produceren.

In juli liet het bedrijf weten dat er tot dan toe 130 zonneauto's waren besteld en dat die bestellingen met name uit Nederland kwamen. Een Europese marketingcampagne moet de interesse buiten Nederland aanwakkeren. Begin juli maakte Lightyear bekend dat de auto op een acculanding 710 kilometer reed op een testcircuit in Duitsland.

Volledig scherm Lightyear © Lightyear