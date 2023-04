Lightyear kan doorstart maken: curator geeft goedkeuring aan nieuw bedrijf voor Helmondse zonneauto

Abonnement op gelijke spelen vertroe­belt zicht Oran­je-Rood op play-offs

Met het vierde gelijkspel in vijf wedstrijden hebben de mannen van Oranje-Rood zich in een lastig parket gebracht in de Tulp Hoofdklasse. Zondag bleef de ambitieuze Eindhovense ploeg tegen HGC steken op 1-1 en dan wacht ook nog een loodzwaar programma.