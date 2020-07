Lightyear trekt investeringen van BOM en Sioux aan

De twee partijen willen hun vertrouwen uitspreken in de Helmondse start-up die een elektrische gezinsauto op zonne-energie ontwikkelt en zijn technologie voor zonnedaken ook voor andere voertuigen beschikbaar wil maken.

,,We hopen met deze participatie ook nieuwe financiers wat makkelijker over de streep te trekken", zegt een woordvoerder van BOM Brabant Ventures. Lightyear oriënteert zich al langer op internationale investeerders, met name in de Verenigde Staten.

Zonnedaken voor vrachtwagens

Voor de investeringstak van de ontwikkelingsmaatschappij is ook de synergie tussen Lightyear en andere participaties van belang. Zo is de BOM eveneens investeerder in IM Efficiency dat zich richt op de toepassing van zonnepanelen op daken van vrachtwagens. Lightyear test zijn zonnedaken momenteel al voor gebruik in personenauto's.

Voor het Sioux gaat het na de eerste investering in 2018 in Lightyear om een vervolginvestering. Sioux is bij Lightyear ook als partner voor de ontwikkelingsactiviteiten betrokken. Het Eindhovense bedrijf ondersteunt met ingenieurs op het gebied van onder meer software en mechatronica onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van hightech bedrijven.

Sioux wil met zijn financiering bijdragen aan behoud van Lightyear voor de regio, zegt Arnoud de Geus van het Eindhovense technologiebedrijf. De investering in Lightyear loopt via het tweede Sioux Tech Fund. Sioux participeert daarin samen met het European Angels Fund (EAF) Netherlands.