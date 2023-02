Lightyear ziet concurrent voor zonneauto afhaken: Duitse pionier focust uit geldnood op zonnedaken

Leider voetbal­team zamelt geld in voor families in Turkije: ‘Ze hebben niets meer, alles is weg’

HELMOND - Ooit was Erdal Cicek (48) prof en voetbalde bij de jeugd van VVV, in Duitsland en Turkije. Nu leidt de Helmonder het vijfde van SV De Braak. En zamelt via zijn club geld in voor mensen uit het rampgebied.