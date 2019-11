Limburger krijgt 30 maanden cel en 9 maanden rijontzegging voor het schieten door Helmondse voordeur en gevaarlijk rijgedrag

Dat gebeurde allemaal op 1 maart in Helmond en Deurne. Een schietpartij, een woeste achtervolging vol levensgevaarlijke stunts. Een dode ook, omdat een van de vluchters uit de rijdende auto sprong en dat niet overleefde. De chauffeur probeerde even later zijn eigen leven te nemen. En dat allemaal vanwege honderd euro”, verzuchtte officier van justitie Hester van den Eijnden afgelopen maand in de rechtbank.

Samouraizwaard

Dylan wilde een kennis helpen die nog 100 euro tegoed van een meisje. Dat meisje wilde niet betalen en dus gingen ze verhaal halen. Ze belden midden in de nacht aan. De vriend van het meisje deed open en er ontstond een conflict. De kennis van Dylan trok daarbij een mes en de bewoner pakte er een samouraizwaard bij. Dylan liep terug naar de auto, pakte daar een semiautomatisch wapen en nam deze mee naar de woning. Daar schoot hij, wetende dat de bewoner nog achter de deur stond, neerwaarts door die deur. De bewoner kreeg een kogel in zijn enkel.

Hoewel er geen sprake was van zwaar lichamelijk letsel, had het veel erger af kunnen lopen. De rechtbank kwalificeert het schietincident daarom als een poging tot zware mishandeling. Anders dan de officier van justitie eiste is er volgens de rechtbank geen sprake van voorbedachte raad. De rechtbank kan namelijk niet uitsluiten dat de verdachte het wapen alleen uit de auto ging halen om de dreigementen kracht bij te zetten en de bewoner te dwingen geld terug te betalen. En dat hij in een gemoedsopwelling besloot toch te schieten.

Achtervolging

Na het schietincident gingen Dylan en de kennis ervandoor met Dylans auto. De politie werd ondertussen gebeld en die zag al snel de auto rijden. Die stopte niet, maar ging er als een idioot vandoor. Door rood, over fietspaden, andere auto’s en zelfs een truck van de weg drukkend. De politie klokte 180 waar tachtig mag. Iemand gooide het pistool uit een raam. Even later ging het portier open en liet ook de bijrijder zich vallen. Hij zou in het ziekenhuis overlijden.