Lintje voor Sacha van Lierop bij afscheid Helmondse gemeenteraad

CDA en Dorpspar­tij in Gemert- Bakel op zoek naar derde partij

In Gemert-Bakel tekent zich een coalitie af van het CDA en de Dorpspartij met een derde partij, waarschijnlijk de VVD of de Lokale Realisten. Dat is het resultaat van de eerste gespreksronde in de gemeenteraad na verkiezingen van 16 maart.

25 maart