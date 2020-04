Lintjes in Helmond: Een belletje van Blanksma, plus bloemen en ballonnen

Lintjesregen Vrijwilli­gers uit Helmondse Annawijk en Brouwhuis goed bedeeld bij lintjesre­gen

14:10 HELMOND – Zestien Helmonders hebben vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Twee mogen zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen, de anderen werden benoemd tot Lid. De helft van de lintjes is uitgereikt aan vrijwilligers die actief zijn in de Annawijk (4) en Brouwhuis (4).