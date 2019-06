‘Literaire speeltuin’ Helmond: klauteren op boeken en letters

De nieuwe speeltuin is bedacht voor de hoek Watermolenwal - Torenstraat. Precies tegenover de openbare bibliotheek dus. En dat is geen toeval, want daar komt het idee vandaan. Directeur Ruud Hakvoort van Bibliotheek Helmond-Peel hoorde in 2017 van een Deense collega over een literaire speeltuin in een voorstad van Kopenhagen. Hakvoort was direct enthousiast en zette een werkgroepje op met mensen van het centrummanagement en de Leonardus-speeltuin. Later gingen ook de basisscholen Silvester Bernadette en De Vuurvogel en de gemeente meedenken.