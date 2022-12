Lokale omroep Helmond krijgt er tonnen bij, ook voor samenwerking met Deurne en Someren

Henricus­hof geniet van warme chocomel met slagroom

LIEROP - Of hij slagroom in zijn warme chocomel wil? „Dè hâan ze beloofd, ja”, laat Huub Welten (84) zich de kaas niet van het brood eten. Inwoners van verzorgingshuis Henricushof in Lierop werden getrakteerd op chocomel en kerstmuziek.

16 december