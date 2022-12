Lokale politiek en stadsgids op de hak genomen tijdens oudejaarsconference: ‘This is the Vlisco, but you call it Meatco’

HELMOND – De Helmondse politiek en stadsgids Jan van Bussel werden flink op de hak genomen tijdens de oudejaarsconference van Helmonder Joop Vos in Het Speelhuis. ,,This is the Vlisco, but you call it Meatco.”