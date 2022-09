Los gaan op Los Zand: ‘Een glitterlijntje hoort erbij’

HELMOND - In groepjes lopen ze het strand van recreatieplas Berkendonk op. Bij de ingang worden de eerste foto’s vast gemaakt. Met Los Zand heeft de Helmondse jeugd een festival in hun eigen buurt om een dagje los te gaan.

Zaterdag stond de dansende menigte van Foutdoor nog op het Berkendonkse strand. Zondag maakt deze plaats voor de jeugd uit Helmond en omstreken. De roze opblaastent van een dag eerder staat nog overeind door de draaikunsten van de dj. Een moeder en haar jonge dochter wagen samen een dansje.

Quote Er is hier van alles wat, maar het staat niet zo op elkaar gepropt. Frederieke Hendriks, Bezoeker Los Zand

Dat is ook precies de bedoeling van het vrij nieuwe festival dat in 2019 het levenslicht zag. Ook jeugd jonger dan 18 jaar is welkom op het strand van Los Zand. Daar maken zusjes Romy (19) en Yvaine (12) Verbakel uit Helmond maar wat graag gebruik van. ,,We hebben een gezellig dagje uit”, zegt Romy met een lach.

Zelf is ze meer van de hardcore feestjes, maar voor familie maakt Romy graag een uitzondering. ,,Ik houd meer van Nederlandse en carnavalsmuziek”, zegt Yvaine. Het zonlicht reflecteert in de glitters op haar gezicht. De festivalschmink-tent draait goed. Een glitterlijntje onder de ogen is geen vreemd gezicht op het strand. ,,Dat hoorde er voor mij wel bij”, zegt Yvaine met een lach.

Zand nodig

Het is de laatste keer dat het festival op het strand wordt gehouden. Los Zand wil groeien maar de gemeente geeft aan dat dat niet kan op de huidige locatie. Een mogelijkheid zou voor hen het nog aan te leggen evenemententerrein bij Berkendonk zijn. Hoewel de organisatie ook hard op zoek is naar een nieuwe plek, heeft mede-organisator Geert Blenckers er een hard hoofd in. ,,Los Zand zegt het eigenlijk al: we hebben zand nodig. Ik weet niet waar we dat nog meer in Helmond kunnen vinden.”

Hij houdt er dan ook rekening mee dat het de laatste keer is dat de tenten worden opgezet. ,,Dat zou heel jammer zijn. Er is in Helmond geen ander jeugdfestival waar je de festivalbeleving krijgt.” Die beleving is waar de 16-jarige Frederieke Hendriks en haar even oude vriendinnen Anouk, Sanne en Nine voor naar de plas zijn gekomen. ,,Er is hier van alles wat, maar het staat niet zo op elkaar gepropt. Dat is fijn”, zegt Frederieke. Dat het in de buurt is, is voor de groep uit de omgeving van Bakel een uitkomst.

‘Schoonzoon moet draaien’

Het festival trekt niet alleen maar jeugd. Drie vrouwen lopen richting een van de podia. ,,Mijn schoonzoon moet zo draaien”, klinkt het trots. De vrouw gebaart naar dj Re-Generate. De Helmonder, die door familie en vrienden gewoon Raimon Swinkels genoemd wordt, staat later op het hardstyle podium. ,,De hardere stijlen worden steeds populairder onder de jeugd. Dat ik in mijn eigen Helmond mag draaien is te gek.”

Volledig scherm Frederieke Hendriks maakt een foto van haar vriendinnen Anouk, Nine en Sanne. © Rene Manders/DCI Media