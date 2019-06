Los Zand en Infected: Berkendonk ideale festivalplek

‘Rocktempel van Brabant’ herleeft op Regio Popdag in Deurne

8:56 DEURNE - In café ’t Pandje en muziekcafé TamTam in Deurne werd zondag de Regio Popdag 2.0 gehouden. De organisatie was in handen van vrijwilligers die in de jaren tachtig van de vorige eeuw Open Jongerencentrum Den Deel beheerden.