Loten voor kasteel Sint bevalt goed

Nina Markus wint aanmoedi­gings­prijs met animatie­film in Helmond

9:51 HELMOND - Met de animatiefilm Inverse Me heeft Nina Markus de Lucas Gassel Prijs 2019 gewonnen. Ze ontving de onderscheiding zondag in de Cacaofabriek in Helmond, tijdens de laatste dag van de expositie Fresh Cacao.