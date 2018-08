Luc van den Broek uit Helmond zwemt in Friesland tegen kanker

HELMOND - Luc van den Broek (38) uit Helmond zwemt zondag mee in de Elfstedenzwemtocht in Friesland. Het evenement wordt georganiseerd door olympisch kampioen Maarten van der Weijden. Doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de strijd tegen kanker.

Voormalig topzwemmer Maarten van der Weijden begint komend weekeinde aan een elfstedenzwemtocht van liefst tweehonderd kilometer, verdeeld over drie dagen. De plaatsen die tijdens het zwemevenement worden aangedaan, zijn dezelfde als waarlangs de heroïsche schaatswedstrijd voert. Van der Weijden, die leukemiepatïent was, organiseert de Elfstedenzwemtocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.

Zondag gaat het gebeuren voor Luc van den Broek uit Helmond. In Franeker om precies te zijn. Hij zwemt niet zo ver als Van der Weijden, maar in zijn wetsuit moet hij zich door twee kilometer open water zien heen te worstelen. ,,Ik heb veel getraind op Berkendonk. En het is toch wel wat anders dan in een zwembad. Je ziet amper iets in natuurwater, het is zwaarder en lastiger om je te coördineren. Maar ik ga ervan uit dat het straks helemaal goed komt."

Collega's

Van den Broek doet samen met collega's van medicijnenontwikkelaar PRA Health Sciences mee aan het driedaagse evenement. In totaal doen er ruim vierhonderd mensen mee. ,,Ons team alleen zal zeker zo'n 10.000 euro gaan ophalen", zegt Van den Broek. ,,We waren in ons bedrijf zo geïnspireerd geraakt door het verhaal van Maarten van der Weijden dat we besloten mee te doen. Bovendien kan helaas iedereen wel meepraten over naasten die te maken krijgen met kanker."

Dat geldt ook voor Van den Broek. Zijn neefje van vier jaar oud kreeg een aantal jaar geleden leukemie. ,,Gelukkig is hij nu 'schoon'. En lijkt hij de ziekte te hebben verslagen", zegt de dertiger. ,,Bijna drie jaar met chemokuren, ziekenhuisopnames en behandelingen. Dat is een bijzonder zwaar proces geweest, voor hem en de rest van de familie."

Ook de vader van Van den Broek werd nog niet zo lang geleden getroffen. Slokdarmkanker. ,,We waren er snel bij en hij is goed geholpen. Deze ziekte raakte zoveel mensen. Ik heb het geluk gehad dat het in mijn familie twee keer goed is afgelopen. Maar voor veel mensen is dat niet zo."