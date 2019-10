Lucas Gassel schilderde het eerste tennisveld en nog vier ontdekkingen over de ‘echte Hellemonder’

1. Het eerste tennisveld

Lucas Gassel is de schilder die voor de allereerste keer een tennisveld vastlegde. In 1538 om precies te zijn. Op het schilderij ‘David en Bathseba’ is te zien hoe mensen met rackets een bal naar elkaar toeslaan, op een ommuurd veldje. Tennis was in de late middeleeuwen een bezigheid onder de elite.