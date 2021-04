Luiers worden in Helmond mogelijk opgehaald bij kinderdagverblijven

PVV is wéér groot in Helmond; doet de partij volgend jaar wel mee aan raadsver­kie­zin­gen?

30 maart HELMOND - De PVV scoorde ook tijdens de Tweede Kamerverkiezingen bovengemiddeld goed in Helmond. Het roept de vraag op of de Partij Voor de Vrijheid volgend jaar niet alsnog wil gaan meedoen aan de raadsverkiezingen. ,,Daar kunnen we nog niet op vooruitlopen.”