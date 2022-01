Malafide slotenmaker uit Helmond krijgt boete van twee ton, vroeg 2200 euro voor paar minuutjes werk

KeyService Nederland is het soort bedrijf waar consumentenprogramma's als Opgelicht al jaren voor waarschuwen. Je kent het wel. Je sluit jezelf buiten, belt de eerste de beste slotenmaker in de regio die je op google vindt en bent blij als je dankzij hen weer je huis in kunt. Totdat je de rekening krijgt. Die is vaak belachelijk hoog voor een ogenschijnlijk eenvoudige klus.

Positieve neprecensies

Dat is ook zo’n beetje hoe KeyServices Nederland het volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aanpakte. En daar krijgt het bedrijf nu zelf de rekening voor gepresenteerd: 200.000 euro moet er als boete worden betaald vanwege de misleiding van klanten. Wie zou googlen op een slotenmaker in zijn eigen woonplaats, kwam al snel bij dit bedrijf uit. In advertenties deed het zich volgens toezichthouder AMC voor als een lokaal bedrijf.

Op de website zou het bedrijf hebben beweerd dat slotenmakers waarmee het samenwerkte aan bepaalde kwaliteitseisen voldeden, terwijl hier nooit op werd gecontroleerd. Daarnaast waren er positieve neprecensies te lezen, die bij consumenten vertrouwen moesten wekken.

Quote Klanten die zich beklaagden over de hoge rekening, werden soms onder druk gezet om de rekening direct te betalen.

Wie het bedrijf inhuurde, kreeg vooraf geen indicatie van de kosten. Na de werkzaamheden kregen klanten vervolgens een hoge rekening. Wie zich daarover beklaagde, werd soms onder druk gezet om de rekening direct te betalen. De bedragen konden oplopen tot wel 2200 euro voor enkele minuten werk.

Agressief en misleidend

De ACM noemt de praktijken van KeyService en zijn leidinggevende agressief en misleidend: ‘Consumenten die het bedrijf inhuurden, dachten een betrouwbare, professionele, lokale slotenmaker langs te krijgen. In werkelijkheid stuurde KeyService een willekeurige slotenmaker uit zijn netwerk naar de consument die er vooral op uit was zoveel mogelijk geld te verdienen in een korte tijd’, schrijft de toezichthouder.