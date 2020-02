Man (28) uit Helmond overleden na botsing tegen boom in Hilvarenbeek

Update! Optocht Son en Breugel verzet naar dinsdag; Valkens­waard en Weert gaan zondag niet door

12:42 EINDHOVEN - Na Valkenswaard en Eindhoven is ook de optocht in Son en Breugel van zondag afgelast. De Krutjesrapers verplaatsen hun stoet naar carnavalsdinsdag. Het is de eerste optocht die verzet wordt vanwege de slechte weersomstandigheden. De tochten in Valkenswaard en Weert gaan zondag ook niet door. Alle andere carnavalsstoeten gaan vooralsnog wel door, soms in aangepaste vorm om het risico van rukwinden te beperken.