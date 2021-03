Man (29) aangehouden in Helmond, verstopt en verpakt harddrugs in woning

Tweede gokhal opent binnenkort in Helmond: ‘Meer dan honderd automaten, in luxueuze sfeer’

13 maart HELMOND - Helmonders die een gokje willen wagen, kunnen over een aantal maanden terecht in de nieuwe speelautomatenhal in de voormalige Scala-bioscoop. ,,De verbouwing is in volle gang, we hopen in mei open te kunnen.”