Man (33) aangehouden voor zoeken naar waardevolle spullen in auto in Helmond

Ook Aar­le-Rix­tel heeft nu een reuzenbier, natuurlijk in uit de kluiten gewassen flessen

AARLE-RIXTEL - Reuzenbier van Aarle-Rixtelse makelij is er nu ook, voor de drinker met stevige dorst. De drank is te koop in flessen van 75 centiliter. ,,Reuzenflessen”, grapt geestelijk vader Henk van Beek tijdens de presentatie van Boel Nöllebier.

30 augustus