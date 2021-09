Man (43) die mogelijk moeder om het leven bracht bij steekpartij in Helmond blijft twee weken langer vast zitten

De verdachte belde donderdagmiddag zelf met 112 en bekende zijn moeder om het leven te hebben gebracht in haar woning aan het Lambertushof in de Helmondse binnenstad. Hij werd kort daarna voor zijn woning op een andere plek in Helmond aangehouden.

Mes op zak

Bij zijn aanhouding had hij een mes op zak. Onderzocht wordt of het slachtoffer met dit mes om het leven is gebracht. Wat er precies in de woning aan het Lambertushof is gebeurd, wordt verder onderzocht. De man zou volgens berichten in de media bekend zijn met psychische problemen. Ook daar wordt verder onderzoek naar gedaan.