Man (48) uit Helmond aangehouden voor gewapende winkeldiefstallen

Nieuwe film Peelpio­niers beleeft première in vermaard Tuschinski: ‘Overal onze filmposter en die rode loper, het is net echt’

13 september AMSTERDAM/SOMEREN - Het is een mijlpaal voor de Peelpioniers: hun film ‘Wending’ over pesten, waaraan meer dan honderd jongeren uit de Peelregio meewerkten, ging zondagavond in de vermaarde filmzaal Tuschinski in Amsterdam in première.