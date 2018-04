Man die doelbewust inreed op voetgangers in Helmond verdacht van poging tot doodslag

Swift en Helmondia speelden om en om thuis op het voetbalveld

16:51 HELMOND -Wat is er mooier dan kampioen worden in een jubileumjaar. De dames van Swift Helmond kunnen dat flikken. Ze spelen zaterdagavond in de Vekahal om de titel in de eerste klasse. En de mannen kunnen in de wedstrijd daarna een langer verblijf in de tweede divisie veiligstellen.