Man die zijn Helmondse vriendin verkrachtte 'veranderde vanuit het niets in iets vreselijks’

Fietser raakt gewond bij aanrijding met auto tijdens oversteken in Helmond

14 juni HELMOND - Een fietser is maandagmiddag rond 15.40 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Rijpelbergseweg in Helmond. Het meisje is op de auto gebotst toen ze wilde oversteken. Ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.