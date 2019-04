Man ernstig gewond na val van dak in Helmond

Opinie Bestem­mings­plan Automotive Campus: Spaar het Coovelsbos

10:36 De auteur van dit artikel is Michael Rieter. Hij is raadslid voor Helder Helmond. Helmond heeft een bijzonder stukje natuur waar meer dan 2000 soorten padden-stoelen groeien. Dat mag niet door de Automotive Campus in het gedrang komen.