Man geslagen met wapen en beroofd in parkje in Helmond

Prins Jos uit Helmond belandt nachtje in ziekenhuis na ongelukje tijdens ontvoering

13:19 HELMOND - Een ontvoering van prins Jos van carnavalsvereniging ’t Barrierke in Mierlo-Hout is ietwat uit de hand gelopen. Door een ongelukje belandde hij een nachtje ter observatie in het ziekenhuis. Het gaat weer goed met hem en kan hij zijn taken tijdens carnaval gewoon uitvoeren.