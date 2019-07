Man gewond bij steekpartij in Helmond, vrouw aangehouden

Uniek Hel­mond-ver­bod voor Eindhoven­se dealer

6:02 DEN BOSCH - Een Eindhovense drugsdealer mag zich twee jaar lang niet in Helmond laten zien. Gaat hij de gemeentegrens toch over, dan moet hij per keer twee weken de gevangenis in. Het is hoogstwaarschijnlijk de eerste keer dat een rechtbank zo vonnist, liet Justitie weten.