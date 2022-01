Man gewond bij steekpartij in seniorencomplex in Helmond, politie krijgt verwarrend telefoontje

HELMOND - Bij een steekpartij in een seniorenwoning aan de Kortenaerstraat in Helmond is dinsdagnacht een man gewond geraakt. De politie hield later op de nacht een vrouw (42) aan bij het ziekenhuis.

De politie kwam rond 2.15 uur in actie na een verwarrend belletje naar de meldkamer. Daar was in eerste instantie geen touw aan vast te knopen. Na het telefoongesprek meerdere keren te hebben teruggeluisterd, leek iemand te zeggen dat hij of zij was gestoken.

Na verder onderzoek naar de herkomst van het telefoontje kwam de politie uiteindelijk terecht in de Kortenaerstraat in Helmond-Oost. Daar stuitten agenten op bloedsporen en een steekwapen. De man die bij de steekpartij gewond was geraakt, was op dat moment al naar het ziekenhuis.

Seniorencomplex

Bij de eerstehulppost werd vervolgens een 42-jarige vrouw aangehouden die mogelijk met de steekpartij te maken zou hebben. Er is nog veel onduidelijk. De politie vermoedt dat het incident zich afspeelde in de ‘relationele sfeer’ en plaatsvond bij een woning in seniorencomplex De Kortenaer. Twee agenten hielden daar 's nachts de wacht.