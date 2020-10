Man in Helmond opgepakt voor auto-inbraak

Helmond Sport ontbindt contract van aanvaller Mutzers

29 september Helmond Sport neemt per direct afscheid van aanvaller Robert Mutzers (27), die nog een contract tot het einde van dit seizoen had. Dat wordt in goed overleg ontbonden; Mutzers zat op een dood spoor op De Braak en Helmond Sport kan iedere euro goed gebruiken in deze financieel zware tijd.