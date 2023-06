Man komt om het leven in recreatieplas Berkendonk in Helmond

Zorgen in Deurne om verpauperd Fraters­huis nemen toe na weer een brand: ‘Het kan zomaar inzakken’

DEURNE - In de nasleep van de tweede brand binnen een maand is het verpauperde Fratershuis het gesprek van de dag in Deurne. De brandweer vermoedt kwade opzet, ondertussen maakt de heemkundekring zich grote zorgen. ,,Het gebouw kan zomaar inzakken.”