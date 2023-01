Man met cocktail van drugs op aan lantaarnpaal gebonden bij achtervolging door Helmond

Rond 13.10 uur zagen agenten een bedrijfsauto auto rijden over de Willem Prinzenstraat en besloten de bestuurder een stopteken te geven. De bijrijder van de auto nam meteen de benen. Eén van de agenten zette de achtervolging in.

Stroomstootwapen

Op de Burgermeester van Houtlaan rekende de achtervolgende agent de bijrijder in. Omdat de man zich niet meteen overgaf, raakte de agent met hem in een worsteling. Na het dreigen met een stroomstootwapen gaf hij zich over. Deze verdachte had een kleine hoeveelheid drugs en een grotere hoeveelheid contant geld bij zich.

Deze bestuurder van de auto is weer opgesloten in een cel. De bijrijder moet zijn straf nog afwachten. Behalve dat hij in het bezit was van drugs, kon hij zich ook niet legitimeren. Het geld, de drugs en de auto zijn in beslag genomen.