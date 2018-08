Man met vuurwapen aangehouden in Hortensiapark Helmond

Man (28) loopt steekwond op na uit de hand gelopen ruzie in Helmond

10:58 HELMOND - Bij een uit de hand gelopen ruzie in een woning aan de Beelsstraat in Helmond is in de nacht van zaterdag op zondag een 28-jarige man lichtgewond geraakt. De man werd tijdens een ruzie gestoken door een 29-jarige man.