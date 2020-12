Heeft een Helmonder echt een Amsterdam­se coke-baas doodgescho­ten en door de shredder gegooid?

6 december HELMOND - Jazeker was hij een zware jongen. Hij had ooit een grote naam neergelegd. Voor diens kop geknald, ondergespit en beton op het lijk gestort. Dat later weer opgegraven en door de shredder gegooid. Dus hij wist van wanten. Dat praatje zou Ad K. (50) geen mooie klus van wat boeven opleveren, maar alsnog een arrestatie. Maandag begint de vijfdaagse rechtszaak. Beschuldiging: moord.