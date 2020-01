Man overlijdt nadat hij naakt en bebloed door Helmond loopt, Rijksrecherche onderzoekt

Update + videoHELMOND - De Rijksrecherche doet onderzoek naar de dood van een man in Helmond. Hij liep in de nacht van zaterdag op zondag naakt en bebloed door de stad. Agenten brachten hem daarop naar het ziekenhuis, waar hij overleed.

Dat meldt de politie. Omstanders zagen het slachtoffer rond 03.30 uur naakt en bebloed door de Zeeltstraat in de wijk Mierlo-Hout lopen en belden de politie. Agenten die direct ter plaatse kwamen ‘troffen een naakte buurtbewoner aan, die een verwarde indruk maakte en met spoed hulp nodig had’.

Volgens een woordvoerster van het OM had de man een delirium en was hij niet goed aanspreekbaar. Omdat de ambulance niet snel genoeg beschikbaar was, werd de man in de politieauto naar het ziekenhuis gebracht. De man bood daarbij verzet, en dat leidde tot ‘enig geduw en getrek’, aldus de persofficier van het Openbaar Ministerie.

Hartstilstand

Onderweg werd de man onwel, en in het ziekenhuis aangekomen moest hij gereanimeerd worden. Daarna kwam de man te overlijden, volgens de persofficier aan een hartstilstand.

,,Er is op dit moment geen enkele reden om te veronderstellen dat het gebruikte geweld geleid heeft tot de dood van de man. Er wordt ook niemand ergens van verdacht", aldus de persofficier. ,,Maar het is in dit soort gevallen standaardprocedure om dat door de Rijksrecherche te laten onderzoeken. Het gaat natuurlijk wel om de dood van een man, een hele trieste zaak. We moeten precies weten wat er gebeurd is en of de agenten ter plekke de juiste handelingen verricht hebben en de juiste keuzes gemaakt hebben.”

Quote Een aardige vent. Triest dat dit zo moet gebeuren. Buurman

Wat er zich in de woning van de man en in de directe omgeving heeft afgespeeld, is nog volstrekt onduidelijk. ,,Kennelijk was er wat geschreeuw op straat vannacht", zegt een overbuurman die in deuropening een sigaret staat te roken. ,,Maar ik heb er niets van gehoord, en mijn vrouw en kinderen ook niet. We hebben gewoon doorgeslapen. Mijn vader belde net, en die vertelde wat er gebeurd is.”

De buurman kende zijn overleden straatgenoot enigszins. ,,Een aardige vent, een jaar vijfendertig tot veertig oud. Hij woonde alleen, op de begane grond. Er was nooit iets me aan de hand, we hebben er nooit iets raars gezien of gemerkt. Triest dat dit zo moet gebeuren.”

Onderzoek

Zondagochtend vroeg was de woning van de overleden man door de politie nog afgezet en werd in het huis en in de directe omgeving door enkele agenten nader onderzoek verricht.

Volledig scherm Onderzoek in Helmond, nadat een man naakt en bebloed werd aangetroffen. Niet veel later is hij overleden. © Fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels

Volledig scherm Onderzoek in Helmond, nadat een man naakt en bebloed werd aangetroffen. Niet veel later is hij overleden. © Fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels