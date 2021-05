Man overvallen in woning Helmond, politie lost waarschuwingsschot bij arrestatie verdachten

Hoe de verdachten de woning precies zijn binnengetreden, is nog onduidelijk. De bewoner werd bedreigd door het drietal en moest zijn autosleutels afstaan. Zijn auto, die door de overvallers mee werd genomen, werd kort na de overval in het Eindhovensch Kanaal aangetroffen, dat gelegen is in het verlengde van de oprit van het huis. Volgens de officier van dienst waren de lichten van de auto nog aan.

Volgens de politie zaten de overvallers niet meer in de auto en zijn de verdachten op de vlucht geslagen. Drie verdachten, twee mannen en een vrouw, werden woensdagochtend rond 06.30 uur aangehouden op de Heeklaan in de wijk Mierlo-Hout. Die straat is gelegen in dezelfde wijk als waar de overval plaatsvond. Bij de aanhoudingen is een waarschuwingsschot gelost door de politie, de drie verdachten zitten ingesloten in het bureau.