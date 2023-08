Man steelt voor ruim 500 euro aan Nivea-producten

indebuurt.nl Uittip! Handgemaak­te zeepjes en duurzame producten: deze fairtrade­markt komt weer terug

Houd jij ook zo van snuffelen bij kraampjes met handgemaakte producten, speelgoed, zeepjes of producten gemaakt van Vlisco-stof? Dan is de Fairtrade & Global Goals Markt op zondag 29 oktober 2023 the place to be.