Man uit Aarle-Rixtel had kinderporno ‘om kinderen te kunnen redden’

DEN BOSCH - Een man uit Aarle-Rixtel had kinderporno in huis met als hoger doel het redden van betrokken kinderen, vertelt hij de rechtbank. De officier van justitie gelooft dat niet en eist twee jaar cel.

Hij wist best dat hij niet sterk overkwam. ,,Ik hoor het mezelf zeggen en besef dan hoe zwak mijn verhaal is.” Toch hield een 51-jarige man uit Aarle-Rixtel maandag bij de rechtbank in Den Bosch aan dat verhaal vast.

‘Afschuwelijke dingen’

In 2013 was hem door zijn toenmalige werkgever gevraagd op het intranet van het bedrijf - waar hij als beveiligingsbeambte werkte - te checken of er kinderporno op voorkwam. Daardoor zag hij voor het eerst ‘afschuwelijke dingen.’

In 2014 kwamen de herinneringen aan die episode boven, toen de Aarle-Rixtelnaar een tv-uitzending bekeek waarin werd aangetoond hoe gemakkelijk er aan kinderporno valt te komen. Hij besloot daarna het internet op te gaan en naar kinderporno te zoeken, met een hoger doel. ,,Ik ben mijn strijd begonnen om kinderen die slachtoffer zijn van kinderporno, te bevrijden."

Redden

Het idee was: contact leggen met producenten van kinderporno, en dan proberen een kind uit de klauwen van die producenten te redden. Maar waarom was er dan niks concreets waaruit bleek dat dit inderdaad het plan was, wilden de rechters en de officier van justitie weten. ,,Probeert u niet recht te praten wat krom is?', vroeg de officier.

In de opmerkingen en vragen van de rechters klonk ook ongeloof door. ,,,Het lijkt bijna als een perfect excuus om kinderporno te kijken", stelde een van de rechters vast. De verdachte hield voet bij stuk. ,,Ik wist dat ik strafbaar was, maar voor mij was het gerechtvaardigd.”

Eerlijk

De officier van justitie geloofde niks van het edele motief dat de Aarle-Rixtelnaar aanvoerde en eiste twee jaar cel. De advocaat van de man, Jolanda Veldman, voerde aan dat haar cliënt eerlijk en open was geweest op de dag dat de politie bij hem aanklopte.