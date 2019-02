DEN BOSCH - Een 56-jarige man uit Gemert die in dronken toestand een vriendin met een bijl een gebroken scheenbeen sloeg, moet drie maanden de gevangenis in.

De man krijgt daarnaast van de rechtbank in Den Bosch drie maanden voorwaardelijke celstraf. Ook moet hij zich melden bij verslavingsinstelling Novadic Kentron. Hij mag geen contact meer zoeken met het slachtoffer. De vrouw had na de bijlslag een hele dag op bed om hulp liggen roepen. De officier van justitie had twaalf maanden cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

Horrorfilm

Volgens de officier leek het gebeurde op een scène uit een horrorfilm. Ze lag te slapen, hoorde glasgerinkel beneden, stappen op de trap en plotseling stond er iemand in haar kamer met een bijl.

Hoe de relatie tussen dader en slachtoffer precies in elkaar stak, werd in de rechtszaak twee weken geleden niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk werd dat R. heel veel had gedronken, omdat hij zich tekortgedaan voelde door het slachtoffer.

Geen zin