Man uit Gemert slaat plaatsgenote met bijl, officier eist jaar cel

Fout en stout warmdraai­en voor de carnaval in Helmond

10:17 HELMOND - De grootste disco-hits uit de jaren ‘70, meezingers, confetti en een uitbundig uitgedost publiek. Voor veel bezoekers was ‘Qmusic The Party Fout!’, zaterdag in De Traverse in Helmond, een ideaal avondje warmdraaien voor het komende carnaval.