Man uit Helmond hoort dag cel en werkstraf eisen voor bezit kinderporno

Het is niet voor niks een delict waar altijd een celstraf op staat. Officier van justitie Ingrid Masselink benoemde het nog maar even: bij kinderporno worden echte kinderen echt misbruikt.

Bij Helmonder Kornelis Z. die maandag terecht stond in Den Bosch, werden in 2016 118 erotische foto's en acht filmpjes van minderjarige jongens aangetroffen op laptop, telefoon en usb-sticks. ,,Ik besef welke vervelende wereld daar achter zit. Ik wil daar geen deel van uitmaken. Ik ben erg dom geweest", gaf de verdachte zonder omhaal toe. Het bezit van het pornografisch materiaal had te maken met een worsteling met zijn seksuele identiteit, vertelde hij. Jarenlang vroeg hij zich af of hij pedoseksueel en/of homo is. ,,Daar ben ik nu wel uit. Ik ben homo en geen pedoseksueel. Ik wil ook gewoon geen pedo zijn."

Quote Ik moest bij mezelf onderzoe­ken of ik er opgewonden van werd. Verdachte

Waarom de man dan toch foto's van jonge jongens had? ,,Ik moest bij mezelf onderzoeken of ik er opgewonden van werd." En om te voorkomen dat hij zin in seks met echte jonge jongens zou krijgen.

De officier van justitie had er haar twijfels bij, maar vond hulp minstens zo belangrijk als straf. Ook speelt voor haar mee dat de verdachte lang had moeten wachten op de behandeling van zijn zaak. De officier wil nu dat de man ambulant behandeld wordt en dat de reclassering hem goed in de gaten houdt.

Ernstig