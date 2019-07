Man uit Helmond in de cel voor ontucht met meisje (15)

Man uit Son en Breugel verdacht in witwaszaak John Wolbers

16 juli SON EN BREUGEL - Een 61-jarige man uit Son en Breugel is verdachte in het onderzoek naar voormalig Heezenaar John Wolbers wegens witwassen. De verdachte is in januari aangehouden. Hij zat kort vast en is snel weer vrijgelaten. De arrestatie is niet eerder bekendgemaakt maar wordt desgevraagd bevestigd door een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).