Man uit Helmond krijgt cel voor ontucht

Diabetes te lijf met biowalk in de Peel

11:50 DEURNE - Wandelen in de natuur van de Peel onder begeleiding van een natuurgids én tegelijk gezonder worden. Mensen met diabetes type 2 kunnen op 31 mei, 7 juni of 21 juni meedoen aan een 'biowalk'. Voor de organisatie hebben natuurorganisatie IVN, Nationaal Park de Groote Peel en huisartsenpraktijk Elens in Meijel de handen ineen geslagen.