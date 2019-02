Man uit Helmond krijgt taakstraf voor betrokkenheid bij wiet

Lekker weer op komst met carnaval? Het heeft er alle (zonne)schijn van

15:33 Niets zo onvoorspelbaar als het weer en daarom hebben we alvast de weersvoorspellingen voor carnaval: Het lijkt een rustig en droog carnavalsweekend te worden. ,,Extremen zoals sneeuw en storm worden in ieder geval niet verwacht”, aldus Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Maar het is natuurlijk nog best ver weg.”