Man uit Helmond ontkent dumpen drugsafval in Lierop en Aarle-Rixtel

DEN BOSCH - Een 33-jarige Helmonder ontkent dat hij betrokken was bij het dumpen van drugsafval. Meer dan 11.000 liter chemische vloeistoffen in vaten, gestald in een Helmondse loods. Vijftien gasflessen en een masker, gedumpt in Lierop. Plus vijf vaten vol afval, 220 kilo per stuk, in Aarle-Rixtel weggegooid.