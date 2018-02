Man uit Helmond overvalt supermarkt in Mill maar wordt door klanten gepakt

Wanhopige zoektocht naar opvang voor hoogbejaarde ouders uit Veldhoven

27 februari HELMOND/VELDHOVEN - Ze zijn de wanhoop nabij. Zussen Carla Derksen, Yvon van den Berg en Marianne Smets zijn op zoek naar geschikte opvang voor hun hoogbejaarde ouders. Een oplossing voor de onmogelijke situatie waarin ze zitten lijkt voorlopig onvindbaar. Moeder Lenie (88) verblijft daarom noodgedwongen in zorghotel Fitland in Helmond terwijl vader Jan (92), die beginnend dementerend is, alleen thuis in Veldhoven zit. Zelfs hun huisarts zit met zijn handen in het haar.