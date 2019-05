Man uit Helmond slaat vriend het ziekenhuis in, eis jaar cel

Het was één klap geweest, bezwoer Nando van de K. (24) uit Helmond vrijdag de rechtbank in Den Bosch. Eén klap en niks meer. Wel opvallend dat het slachtoffer - toen nog een goede vriend van Van de K. - aan die ene klap zoveel verwondingen had overgehouden, vond de officier van justitie. Een gebroken kaak, een gebroken neus, een gebroken oogkas, een hersenschudding, een schedelbasisfractuur.

Schoppen

De officier haalde er een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut bij waaruit volgens hem blijkt dat dergelijke verwondingen passen bij schoppen tegen het hoofd. Hij eiste een celstraf van een jaar. Advocaat Paul Saris hechtte niet veel waarde aan dat rapport en vond een voorwaardelijke straf veel beter op zijn plaats, met dan als voorwaarde bij voorbeeld een training in het beheersen van agressie.

Aan de vechtpartij in februari 2017 was het een en ander voorafgegaan. Van de K. had gehoord dat zijn ex-vriendin het nu hield met de bewuste vriend. Een gesprek daarover tussen Van de K. en die vriend in een auto wilde niet echt vlotten. ,,Ik kon er niet tegen dat hij er steeds omheen draaide en het niet toegaf”, legde Van de K. de rechters uit. De emoties in de auto liepen hoog op, Van de K. en diens vriend stapten uit, waarop Van de K. hard sloeg.

Stijf

,,Hij viel meteen zo stijf als een plank achterover. Hij lag te trillen op de grond. Ik schrok heel erg. Eerst dacht ik dat hij me voor de gek hield en riep ik steeds: ‘Alsjeblieft, hou op.’ Maar hij was echt niet goed”, vertelde Van de K., die zijn vriend naar het ziekenhuis bracht.