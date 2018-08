Man uit Helmond verstopt zich voor straatrovers in Breda

Het slachtoffer liep rond 00.40 uur langs een groep jongens in de Antwerpenstraat. Hij kreeg er een onveilig gevoel bij en besloot zich daarom te verstoppen. Niet veel later zag hij dat de jongens heen en weer renden in de straat, vermoedelijk op zoek naar hem. Twee jongens vonden hem, één van hen had een mes in zijn hand.