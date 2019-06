‘Ernstig verstoorde familieverhoudingen.’ Daar hield de advocaat van Fabio J. (20) uit Helmond het op, na de rechtszitting woensdag in Den Bosch. Raadsman Maarten Pijnenburg had liever meer uitgelegd en had ook liever gehad dat J. zelf opener was geweest tegen de rechtbank. Maar J. wilde niet vertellen waarom hij zó kwaad is op zijn ouders dat hij eerder dit jaar de Volvo van zijn vader ontvreemdde. Wel werd duidelijk dat hij op zijn veertiende al eens het ouderlijk huis was uitgezet.